Экс-глава управления Росимущества Подмосковья не признает вину по делу о взятке

Бывший глава управления Росимущества Подмосковья Николай Пешков не признает вину по делу о взятке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он считает, что в отношении него совершена провокация», — сказал источник.

Ранее Бабушкинский суд в Москве арестовал на два месяца экс-главу управления Росимущества по Московской области Николая Пешкова.

Пешков заключен под стражу до 25 марта по обвинению в получении взятки, ему грозит до 12 лет лишения свободы. По данным следствия, бывший руководитель управления Росимущества получил взятку от коммерсанта за «содействие».

До этого сообщалось, что в Красноярске старший преподаватель Сибирского госуниверситета науки и технологии им. М.Ф. Решетнева предстанет перед судом за 22 эпизода получения взяток от студентов и девять эпизодов посредничества.