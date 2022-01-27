Таджикистан стягивает к границе с Киргизией тяжелую технику

Таджикистан стягивает в зону конфликта с Киргизией тяжелую технику и личный состав. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пограничную службу Киргизии.

По словам директора пограничной службы Уларбека Шаршеева, именно таджикская сторона не прекращает огонь и продолжает стягивать к границе тяжелую военную технику и личный состав.

Ранее генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась призвал Таджикистан и Киргизию к немедленному прекращению огня на границе между странами.

Число пострадавших в результате стрельбы на границе Таджикистана и Киргизии возросло до шести, один человек погиб.

Пресс-секретарь мэрии Исфары Зубайдулло Шомадов рассказал, что причиной беспорядков стало закидывание камнями автомобилей граждан Таджикистана. В Киргизии заявили, что участок дороге Баткен-Исфана был перекрыт таджикскими погранслужбами.