Врач Шугушев назвал три ключевых условия для образования тромбоза

Руководитель Центра сердечно-сосудистой патологии Заур Шугушев рассказал в эфире телеканала «Россия 1», что для образования тромбоза необходимы три ключевых условия.

«Проблемы со стенками сосудов, замедление естественного кровотока и повреждение в сосудистой клетке», — перечислил врач.

Он подчеркнул, что нельзя со 100-процентной точностью определить наличие тромбов в организме человека.

По словам Шугушева, на развитие тромбоза влияют следующие факторы: сердечно-сосудистые заболевание, варикозное расширение вен, курение, коронавирус, хирургические операции, долгие перелеты и некоторые медикаменты.

Ранее врач-кардиолог Владимир Хорошев объяснил, что чрезмерное утепление в холодную погоду повышает риск тромбоза из-за парникового эффекта. Он напомнил, что тромбоз может быть спровоцирован обморожением, травмой конечностей, последствиями коронавируса и хроническими заболеваниями.

Также врач-невролог Юрий Андрусов рассказал, что прием гормональных противозачаточных может привести к инсульту.