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Власти Каталонии реабилитировали более 700 женщин, казненных за колдовство

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Kean Collection/Staff/Getty images

В парламенте Каталонии приняли решение реабилитировать всех женщин, которых казнили в регионе с XV по XVIII век, подозревая в колдовстве, сообщает Daily Mail.

Постановление о помиловании было принято большинством голосов парламентариев: 114 проголосовали «за», 14 «против», еще 6 воздержались. Часть предполагаемой реабилитации заключается в том, что на территории Каталонии могут появиться улицы, названные в честь казненных женщин.

«Недавно мы обнаружили данные о более 700 женщин, которых преследовали, пытали и казнили между XV и XVIII веками», — рассказали авторы идеи.

Сообщается, что постановление поддержали левые и националистические партии Каталонии, сравнившие охоту на ведьм с фемицидом.

Согласно исследованию, проведенному научным журналом Sapiens cовместно с историком Пау Кастелла, Каталония была одним из первых регионов в Европе, где в XV веке началась охота на ведьм.

Ранее стало известно, что в Шотландии помилуют женщин, казненных за колдовство почти 500 лет назад.

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