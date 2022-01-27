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Врач назвал редкий синдром «омикрона»

Врач Бутрий: при «омикроне» может появиться «грозный» мультивоспалительный синдром

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

При инфицировании штаммом коронавируса «омикрон» у человека может появиться «редкий, но грозный» мультивоспалительный синдром. Об этом в беседе с порталом «Правмир» рассказал педиатр Сергей Бутрий.

По его словам при таком синдроме у человека может появиться любая сыпь, кроме геморрагической и пузырьковой

«Она [сыпь] сочетается с остальным типичным комплексом симптомов (высокой лихорадкой, кричащими воспалительными изменениями в анализах крови, позже — поражением сердца)», — рассказал Бутрий.

При появлении симптомов простуды или ОРВИ не стоит сразу вызывать врача, отметил эксперт. По мнению Бутрия, к медикам необходимо обращаться лишь при появлении одышки, спутанности сознания и яркой сыпи.

Ранее Министерство здравоохранения России выпустило памятку для больных COVID-19 в легкой форме. Привитым или переболевшим при положительном результате ПЦР-теста на коронавирус и отсутствии симптомов рекомендуется получить листок нетрудоспособности и самоизолироваться, измерять температуру не реже одного раза в сутки. Невакцинированным при симптомах ОРВИ или положительном результате мазка на COVID-19 необходимо позвонить в поликлинику для дистанционной консультации, в случае ухудшения состояния — вызывать скорую помощь.

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Коронавирус 2019-nCoV
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