Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Новости Спорт Статьи #Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Блогер-пранкер, объявленный в розыск, рассказал о своем местонахождении 16:01
В МИД обвинили Запад в попытке рассорить Украину с Россией 15:59
В МИД РФ назвали неприемлемой мысль о войне между россиянами и украинцами 15:56
Колосков — о словах украинского тренера: не намерен комментировать слова... 15:53
Марина Хлебникова отчитала тайно заснявших ее после пожара журналистов 15:50
Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi раскрыл стратегию до 2030 года 15:47
Тренер сборной России по биатлону сообщил о положительном тесте... 15:46
Авиаполк Балтийского флота получил новые истребители СУ-30СМ2 15:39
Германия подтвердила планы онлайн-встречи бизнеса с Путиным 15:38
Белоруссия намерена потребовать возмещения ущерба от действий нацистов 15:35

Мать пропавшей девочки под Новгородом обвинила своего сожителя в ее убийстве

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Телеграм-канал «SHOT»

Следователи в Новгородской области планируют возбудить уголовное дело о совершении сексуального насилия над детьми в семье, из которой ранее пропала полуторогодовалая девочка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мать ребенка 34-летняя Кристина Б. на допросе рассказала, что ее 22-летний сожитель ранее уже приставал к двум ее дочерям, которым 7 и 14 лет. Сам Спартак Б. заявляет, что к старшим девочкам не приставал, но он совершал действия сексуального характера с пропавшим ребенком.

Кроме того, мужчина и женщина обвиняют друг друга в пропаже и убийстве малышки.

«Около 20–21 часа я был в бане с Кристиной, я поддал пару, Кристине стало жарко — и она пошла домой, где была Ангелина. Я ей сказал принести воды. Кристины не было минут 20–30, я из бани не выходил. Когда Кристина вернулась, сказала, что пила чай. Стала стирать. Сильно нервничала. Я спросил, что произошло. Она ответила, что задушила ребенка и спрятала труп», — рассказал Спартак Б. во время допроса.

По его словам, он стал расспрашивать сожительницу, где тело ребенка, та ответила, что не помнит. Сказал, что когда вернулись, дверь была закрыта, хотя до этого утверждал обратное.

«Я считаю, что убил девочку Спартак. Я сначала выгораживала его, так как сомневалась, но сейчас я уверена, что он убил дочку. Когда мы зашли в баню, Спартак стал бегать туда-сюда. Я наливала себе воды и из бани не выходила. Его не было около 30 минут. Что он делал, я не знаю», — в свою очередь рассказала мать ребенка.

По словам Кристины, у Спартака были основания убить ребенка.

«Она (девочка) мешала ему заниматься сексом со мной. Ему нужно было по два-три раза. Ангелина всегда лежала с нами на диване. Это раздражало Спартака. Детей одних я не оставляла. А если и оставляла, то на час, не больше. С ними оставалась старшая дочь», — поделилась Кристина.

Ранее сообщалось, что в доме в Новгородской области, где пропала полуторогодовалая девочка, обнаружили фрагменты костного материала — в печи.

Все новости на тему:
Новости регионов
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть