Мать пропавшей девочки под Новгородом обвинила своего сожителя в ее убийстве

Следователи в Новгородской области планируют возбудить уголовное дело о совершении сексуального насилия над детьми в семье, из которой ранее пропала полуторогодовалая девочка. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мать ребенка 34-летняя Кристина Б. на допросе рассказала, что ее 22-летний сожитель ранее уже приставал к двум ее дочерям, которым 7 и 14 лет. Сам Спартак Б. заявляет, что к старшим девочкам не приставал, но он совершал действия сексуального характера с пропавшим ребенком.

Кроме того, мужчина и женщина обвиняют друг друга в пропаже и убийстве малышки.

«Около 20–21 часа я был в бане с Кристиной, я поддал пару, Кристине стало жарко — и она пошла домой, где была Ангелина. Я ей сказал принести воды. Кристины не было минут 20–30, я из бани не выходил. Когда Кристина вернулась, сказала, что пила чай. Стала стирать. Сильно нервничала. Я спросил, что произошло. Она ответила, что задушила ребенка и спрятала труп», — рассказал Спартак Б. во время допроса.

По его словам, он стал расспрашивать сожительницу, где тело ребенка, та ответила, что не помнит. Сказал, что когда вернулись, дверь была закрыта, хотя до этого утверждал обратное.

«Я считаю, что убил девочку Спартак. Я сначала выгораживала его, так как сомневалась, но сейчас я уверена, что он убил дочку. Когда мы зашли в баню, Спартак стал бегать туда-сюда. Я наливала себе воды и из бани не выходила. Его не было около 30 минут. Что он делал, я не знаю», — в свою очередь рассказала мать ребенка.

По словам Кристины, у Спартака были основания убить ребенка.

«Она (девочка) мешала ему заниматься сексом со мной. Ему нужно было по два-три раза. Ангелина всегда лежала с нами на диване. Это раздражало Спартака. Детей одних я не оставляла. А если и оставляла, то на час, не больше. С ними оставалась старшая дочь», — поделилась Кристина.

Ранее сообщалось, что в доме в Новгородской области, где пропала полуторогодовалая девочка, обнаружили фрагменты костного материала — в печи.