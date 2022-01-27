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В Москве в четверг ожидается снег, гололедица и до -7°C

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Сергей Мамонтов/РИА «Новости»

В столице в четверг будет облачно, ожидается гололедица и небольшой снег, температура воздуха может опуститься до минус 7 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем температура будет колебаться между -5°C и -7°C. Ночью столбики термометров могут опуститься до -9°C.

В Московской области днем ожидается минус 5–10 градусов. С наступлением ночи может похолодать до 12 градусов мороза.

Прогнозируется южный ветер, его скорость составит 5–10 м/с, ночью возможны порывы до 15 м/с. Атмосферное давление будет равняться 746 мм ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в начале февраля практически на всей территории России температура превысит климатическую норму. Синоптик подчеркнул, что прогноз касается только первых чисел последнего месяца зимы. О среднемесячной февральской температуре Гидрометцентр традиционно расскажет 31 января, добавил он.

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