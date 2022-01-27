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В Приамурье стартовала вакцинация от COVID-19 детей и подростков

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Reuters

В Амурской области начали вакцинировать от коронавируса детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет — с письменного согласия родителей. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

«720 комплектов вакцины «Гам-Ковид-Вак-М» поступили в область и уже перераспределены в детские поликлиники. Комбинированная векторная вакцина предназначена для вакцинации детей в возрасте от 12 до 17 лет», — говорится в сообщении.

Ранее директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России за первую половину 2022 года следует привить от коронавируса не менее 10 млн детей старше 12 лет.

Перед этим издание 78.ru написало, что детская двухфазная вакцина «Спутник-М» поступила в ряд российских регионов. «Спутник-М» был зарегистрирован в ноябре прошлого года. По словам Гинцбурга, на текущий момент произведено 150 тыс. доз препарата.

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