В Гидрометцентре рассказали о погоде в начале февраля

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в разговоре с ТАСС о погоде в первых числах февраля.

«Средняя температура практически на всей территории страны в начале февраля будет выше нормы», — сказал он.

Вильфанд подчеркнул, что прогноз касается только самого начала последнего месяца зимы. О среднемесячной февральской температуре Гидрометцентр традиционно расскажет 31 января, добавил он.

Ранее научрук Гидрометцентра сообщил, что в Москве к концу текущей недели ожидается потепление до -2°C.

До этого ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в столице обновлен рекорд высоты снежного покрова, а также зафиксировано «перевыполнение месячной нормы осадков». Он уточнил, что впервые с начала зимы высота снежного покрова в Москве достигла 45 см, при норме — 30 см.