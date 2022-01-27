В Москве за взяточничество осужден на 8,5 лет экс-оперативник ФТС

Черемушкинский суд Москвы приговорил к 8,5 годам колонии строгого режима экс-оперуполномоченного по ОВД оперативно-разыскного отдела Московской областной таможни ФТС России Юрия Князева. Как пишет ТАСС, он признан виновным в получении взятки в размере €27 тысяч.

Осужденный также был лишен звания майора таможенной службы.

Князев Юрий Николаевич был признан виновным в совершении преступления по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».

Также мужчина лишился права занимать должности в органах государственной власти и самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти на срок пять лет.

Сообщается, что приговор еще может быть обжалован в апелляционном порядке.

В августе прошлого года, по подозрению в получении взятки задержан высокопоставленный сотрудник Северо-Западной таможни. По сообщениям СМИ Максим Разсыпало занимался беспрепятственным растаможиванием автомобилей за финансовое вознаграждение. Сообщается, что в общей сложности за свои услуги он получил один миллион рублей.