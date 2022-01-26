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Названы виновные во взрыве автобуса в Воронеже

«Московский комсомолец»: взрыв автобуса в Воронеже устроили диверсанты c Украины

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@popravu.press/Instagram

Взрыв маршрутного автобуса в Воронеже, который произошел 12 августа прошлого года, могли устроить украинские диверсанты. Об этом сообщает mk.ru со ссылкой на источник.

По словам источника издания, целью диверсантов была дестабилизация обстановки в регионе.

Следователи установили людей, подозреваемых в организации взрыва. Они приехали в Россию, а после покинули страну по своим иностранным паспортам. При этом местные спецслужбы предупреждали о возможной активности диверсантов, поэтому у руководства ФСБ появились вопросы к работе коллег.

Инцидент произошел вечером 12 августа возле остановки общественного транспорта на улице Кольцовской в Воронеже. В результате трагедии погибли два человека и 26 пострадали. Водитель заявил прибывшим на место происшествия сотрудникам МЧС, что его автобус не был оборудован газовыми баллонами, так как работал на дизельном топливе.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев распорядился выплатить пострадавшим по 100 тыс. рублей. Семьи двух погибших получат по 1 млн рублей, а трое тяжелораненых — по 500 тыс. рублей.

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