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Швейцарский ученый рассказал о трех разновидностях «омикрона»

Швейцарский ученый Неер: подвариант «омикрона» BA.2 активно распространяется в Индии и Скандинавии

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HKU Med

В настоящий момент ученым известно о трех разновидностях штамма коронавируса «омикрон». Один из них, BA.2, сейчас активно распространяется в Скандинавии, Индии и на Филиппинах. Об этом заявил глава исследовательской группы «Эволюция вирусов и бактерий» Биологического центра при Базельском университете Ричард Неер.

Кроме того, он уточнил, что, помимо BA.2, существует основной вариант штамма «омикрон» BA.1, а также — BA.3 с низким уровнем распространения.

По словам Неера, поведение «омикрона» не является типичным, что делает его происхождение «еще более таинственным», и ученые до сих пор не могут объяснить такую нехарактерную эволюцию штамма.

Разновидность BA.2 также может стать доминирующей из-за активного распространения, что увеличит длительность волны коронавируса вызванной «омикроном».

Ранее ученые выяснили, что недавно открытый в ЮАР коронавирус летучих мышей NeoCov может проникать в клетки примерно так же, как это делает SARS-CoV-2. Отмечается, что если контакты между человеком и дикими животными будут происходить чаще, патогены могут стать источниками новых пандемий в будущем.

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Коронавирус 2019-nCoV
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