В Госдуме объяснили смысл памятки на случай заражения COVID-19 в легкой форме

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что выпущенная Минздравом России памятка на случай заражения COVID-19 в легкой форме поможет разгрузить систему здравоохранения. Об этом он сообщил Life.

По его словам, памятка необходима для того, чтобы граждане понимали, как себя вести в случае появления симптомов ОРВИ или COVID-19. Также это было сделано для того, чтобы освободить места в больницах и поликлиниках для пациентов с тяжелым течением болезни.

Хубезов добавил, что число заразившихся возрастает, но уровень госпитализации при «омикроне» не растет так быстро, как при штамме «дельта».

Ранее Министерство здравоохранения России выпустило памятку для больных COVID-19 в легкой форме, документ опубликован на сайте ведомства.

В документе, озаглавленном «Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции», представлены рекомендации для заболевших.