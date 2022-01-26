Арестована бывший зампред правительства Пермского края

Суд Нижнего Новгорода арестовал бывшего зампреда правительства Пермского края Елену Лопаеву по делу о хищении средств благотворительного фонда. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, по 23 марта включительно», — заявили в суде.

По данным следствия, в сговоре с директором некоего благотворительного фонда Лопаева похитила более 50 млн рублей.

За свою карьеру она занимала различные посты в администрациях Перми и региона. С 2013 года Лопаева работала в департаменте экономической политики и развития Москвы, а в 2017 году ее назначили вице-премьером пермского правительства. В начале 2020 года она ушла с этого поста.

Ранее аналогичное обвинение было выдвинуто в адрес экс-начальника отдела закупки Главного автобронетанкового управления Минобороны России (ГАБТУ) — полковника Евгения Пустового. Его считают причастным к хищению около 860 млн рублей при заключении госконтракта в должности начальника отдела закупки (с 2016-го по 2018 год). Он в настоящее время находится под подпиской о невыезде.

Накануне суд Москвы арестовал на два месяца адвоката Дареджан Квеидзе, которая защищала в суде бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева. Она обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», также был задержан юрист Андрей Фоломейкин, который вместе с Квеидзе является старшим партнером в адвокатском бюро.