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Врачи предупредили о серьезных поражениях сосудов при «омикроне»

Роспотребнадзор: «омикрон» повреждает стенки сосудов и запускает механизмы тромбообразования

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Коронавирус отличается от других респираторных вирусов тем, что способен поражать не только дыхательную, но и другие системы организма. Этот вирус, связываясь с рецепторами внутри сосудов, повреждает стенки сосудов и запускает механизмы тромбообразования. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

По ее словам, одной из особенностей нового штамма COVID-19 «омикрон» являются сильные головные боли, слабость, различные высыпания, что указывает на сохранение нового варианта ​поражать сосуды.

Врач-терапевт, младший научный сотрудник клинического отдела Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского Роспотребнадзора Дарья Хавкина в свою очередь добавила, что при «омикроне», в отличие от других штаммов, чаще фиксируется васкулитная сыпь, особенно у детей. Это подтверждает более агрессивное воздействие нового штамма на сосудистую систему, отметила она.

Ранее Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что протекание заболевания коронавирусом при штамме «омикрон» стало похоже на обычную респираторно-вирусную инфекцию для тех, кто вакцинировался, но для непривитых он все еще опасен тяжелыми осложнениями и последствиями.

Все новости на тему:
Коронавирус 2019-nCoV
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