Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Казань предложили сделать пилотной зоной для регулирования криптовалют 16:43
Бербок назвала цель Германии на Украине 16:41
Ловчев о конфликте Карпина и Дзюбы: у них произошла чуть ли не драка 16:38
Арестована бывший зампред правительства Пермского края 16:36
Меньшиков ответил режиссеру Долину на обвинения в краже спектакля 16:28
Врачи предупредили о серьезных поражениях сосудов при «омикроне» 16:28
В «Туту.ру» назвали авианаправления, больше всего подешевевшие... 16:24
В ФРГ заявили о выполнении Россией обязательств по поставкам газа 16:24
«Я нужен миру»: экс-вратарь ЦСКА странным образом объявил о завершении... 16:22
Лавров попросил «не щелкать» во время его выступления в Госдуме 16:21

Судмедэксперты рассказали, что употреблял Просвирнин перед смертью

В анализах Егора Просвирнина обнаружили кокаин и МДМА

close
100%
egor.prosvirnin/Instagram

В анализах погибшего блогера Егора Просвирнина обнаружили два вида наркотиков — кокаин и метамфетамин, сообщает Telegram-канал Baza.

Следы наркотиков были обнаружены в моче Просвирнина, в крови их обнаружено не было. При этом, по словам врачей, присутствие наркотиков в организме блогера перед смертью является неоспоримым. Экспертиза проводилась независимыми экспертами по просьбе родственников Просвирнина.

Тело блогера нашли под окнами дома на Тверской улице в Москве 27 декабря прошлого года. Правоохранители, поднявшись в квартиру, где проживал блогер, обнаружили разбитый шкаф и разбросанные вещи. Накануне гибели Просвирнина его жена вызывала полицию, однако по приезде правоохранителей отказалась от претензий.

Незадолго до трагедии сам Просвирнин сообщил в Twitter о размолвке с супругой. Он написал: «Вы живете с женщиной днем и ночью в течение 6 лет, а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали. Довольно неприятное ощущение».

4 января прошли его похороны.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть