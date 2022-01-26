Судмедэксперты рассказали, что употреблял Просвирнин перед смертью

В анализах погибшего блогера Егора Просвирнина обнаружили два вида наркотиков — кокаин и метамфетамин, сообщает Telegram-канал Baza.

Следы наркотиков были обнаружены в моче Просвирнина, в крови их обнаружено не было. При этом, по словам врачей, присутствие наркотиков в организме блогера перед смертью является неоспоримым. Экспертиза проводилась независимыми экспертами по просьбе родственников Просвирнина.

Тело блогера нашли под окнами дома на Тверской улице в Москве 27 декабря прошлого года. Правоохранители, поднявшись в квартиру, где проживал блогер, обнаружили разбитый шкаф и разбросанные вещи. Накануне гибели Просвирнина его жена вызывала полицию, однако по приезде правоохранителей отказалась от претензий.

Незадолго до трагедии сам Просвирнин сообщил в Twitter о размолвке с супругой. Он написал: «Вы живете с женщиной днем и ночью в течение 6 лет, а потом вдруг оказывается, что вы ее совсем не знали. Довольно неприятное ощущение».

4 января прошли его похороны.