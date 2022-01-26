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Германия пришлет Украине каски вместо оружия

Германия предоставит Украине 5 тысяч военных касок

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Michael Sohn/AP

Министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что страна пришлет Украине 5 тыс. военных касок. Об этом она сообщила на заседании комитета Бундестага по обороне, передает ТАСС.

Ламбрехт отметила, что Берлин выделил €5,3 млн на мобильный полевой госпиталь для армии Украины. Она добавила, что ФРГ также проведет для Украины обучение по возведению и использованию госпиталя. По ее словам, нужно сделать все возможное для деэскалации, поэтому поставки оружия в данный момент бесполезны.

Ранее ФРГ не разрешила Эстонии поставлять Украине артиллерию немецкого производства. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на представителей немецких и эстонских властей. Как сообщает издание, в отличие от США, Великобритании, Польши и других союзников Германия решила запретить экспорт летального оружия напрямую на Украину.

По словам неназванного представителя правительства ФРГ, прямые поставки немецких вооружений или их экспорт через третьи страны возможен только после получения специального разрешения от Германии, которое в данном случае пока не выдали. При этом эстонский чиновник отметил, что власти его страны все еще пытаются убедить Берлин «передумать» по этому вопросу.

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