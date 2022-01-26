Пассажиры рейса Стамбул — Москва третьи сутки не могут улететь из-за снегопада

Пассажиры рейса Стамбул — Москва уже третьи сутки не могут улететь из-за снегопада. Об этом сообщает РИА «Новости».

25 января рейсы авиакомпании «Аэрофлот» между Стамбулом и Москвой также были задержаны из-за сильного снегопада в Турции.

В пресс-службе перевозчика отметили, что из-за непогоды транспортное сообщение с аэропортом заблокировано, здание не могут покинуть ни пассажиры, ни персонал.

10 января в пресс-службе Внуково сообщили «Газете.Ru», что из-за метеоусловий аэропортов пунктов назначения возможны небольшие задержки рейсов. В воздушной гавани столицы делают все возможное, чтобы задержки рейсов были минимальными.

Как следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания», из-за снегопада в столичных аэропортах утром 10 января было задержано и отменено более 70 рейсов. Во Внуково задержали 12 рейсов, в Домодедово — 19 рейсов задержали и один отменили, в Шереметьево 14 рейсов задержали и еще 26 отменили.