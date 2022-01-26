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Британец зарабатывает деньги, стоя за других в очередях

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BreezyScroll/Twitter

Житель Англии зарабатывает на жизнь тем, что стоит в очередях за других людей, пишет Oddity Central.

Фредди Бекитт из Фулхэма стал профессиональным очередником три года назад. Мужчина начинал свою деятельность в качестве эксперимента, но в итоге понял, что новое хобби ему по душе, решив его монетизировать.

По словам Фредди, к нему обращаются в основном богатые и занятые люди, у которых нет свободного времени. За час стояния в очереди британец берет £20, а в день Бекитт может заработать до £160.

«Я работал 8 часов, стоя в очереди на выставку Кристиана Диора», — поделился 31-летний мужчина.

Несмотря на частые заказы, Фредди признался, что заработанных денег ему не хватает на жизнь, поэтому мужчина не может бросить свою основную работу.

«Я не думаю, что могу брать больше £20 в час, ведь стояние в очереди не требует определенных навыков», — объяснил он.

Ранее блогер из США рассказал, что зарабатывает деньги, проверяя чужих женщин на верность.

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