Названы восемь эффективных препаратов для лечения «омикрона»

Научный журнал Cell Research, ссылаясь на результаты исследования ученых из Кентского и Франкфуртского университетов, назвал восемь противовирусных препаратов, которые наиболее эффективны для борьбы со штаммом коронавируса «омикрон».

Специалисты исследовали клеточные культуры и установили, что данный вариант COVID-19 чувствителен к наиболее важным противовирусным препаратам и препаратам-кандидатам для лечения коронавирусной инфекции. Речь идет о таких лекарствах, как EIDD-1931 (активный метаболит молнупиравира), ремдезивир, рибавирин, фавиправир, PF-07321332 (нирматрелвир, активный ингредиент паксловида), камостат, нафамостат и апротинин.

Также ученые выяснили, почему зараженные «омикроном» пациенты реже переносят заболевание в тяжелой форме. Это связано с тем, что такая разновидность коронавируса особенно чувствительна к подавлению так называемого интерферонового ответа, который присутствует во всех клетках организма.

Ранее глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что «омикрон» может положить конец пандемии в Европе. Он пояснил, что некоторое время после резкого роста случаев этого варианта COVID-19 в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.

До этого доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников заявил, что ингаляции водкой помогут противостоять «омикрону». По его словам, для этого нужно накапать этим спиртным напитком на медицинскую маску и подышать.