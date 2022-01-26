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Доктор Мясников рассказал о неочевидных признаках рака

Врач Мясников: боль в руке или отек могут свидетельствовать о развитии рака

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что боль в руке или отек являются неочевидными признаками развития рака. Об этом он рассказал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», запись которой опубликована на YouTube.

Мясников подчеркнул, что нарушение двигательной функции руки, которое вызвано болью или отеком, возникает по различным причинам. Но в некоторых ситуациях это указывает на развитие рака. В качестве примера он привел историю из своей врачебной практики. Одна из его пациенток жаловалась на то, что у нее болела и опухала рука.

«У нее был именно тромбоз глубоких вен руки, а это всегда необычно, потому что это часто симптом онкологии», — рассказал Мясников.

Он добавил, что смог помочь пациентке, выявив у нее рак на ранней стадии развития.

Доктор добавил, что в первую очередь следует обратиться к врачу общей практики и ни в коем случае не выбирать самостоятельно, к какому именно специалисту записываться для лечения боли в руке.

Ранее Мясников рассказал, что повышенный уровень кальция в организме может сигнализировать, в частности, об онкологических заболеваниях.

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