В запертой арендованной квартире на юге Москвы нашли двух мертвых людей

Тела двух человек обнаружили в квартире в Бирюлеве. Об этом пишет РЕН ТВ.

В правоохранительных органах уточнили, что квартира была заперта.

По данным издания, инцидент произошел по адресу: улица Кустанайская, дом 2, корпус 1.

Дверь вскрывали сотрудники МЧС.

Сообщается, что квартира была съемная, арендодатель уже прибыл на место. Устанавливается причина смерти, пока известно, что одним из умерших является мужчина 1986 года.

Сейчас на месте работает полиция.

Ранее источник назвал причину загадочной смерти семейной пары в Подмосковье. До этого озвучивалась версия пищевого отравления. По свидетельствам родственников, в квартире, где были обнаружены тела, все было буквально залито рвотными массами, все продукты, найденные в квартире, изъяли и отправили на экспертизу. Их девятилетний сын выжил, его госпитализировали в реанимацию.