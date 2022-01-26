В Пакистане судьей Верховного суда впервые стала женщина

Членом Верховного суда (ВС) Пакистана впервые стала женщина, передает телеканал ABC News.

Должность судьи получила 55-летняя Айеша Малик. Ее привел к присяге председатель ВС Гульзар Ахмад.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан поздравил женщину с назначением в своем Twitter.

«У нее есть мои молитвы и добрые пожелания», — написал он в соцсети.

В свою очередь министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши выразил мнение, что данное событие является «великим».

С 2012 года и по настоящее время Малик работала в Высоком суде провинции Пенджаб.

Ранее сообщалось, что впервые в истории Египта женщина возглавила открытие новой сессии Палаты представителей — нижней палаты парламента страны.