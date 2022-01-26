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Российские католики помолятся за мир на Украине

Викарий Горбунов: католики РФ поддержат молитву за мир на Украине, к которой призвал папа Римский

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Alessandra Tarantino/AP

Генеральный викарий римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве, священник Кирилл Горбунов заявил, что российские католики присоединятся к молитве за мир на Украине, к которой призвал папа Римский Франциск. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Призыв посвятить один день молитве о мире в Украине относится скорее к верующим других стран, потому что католики в России регулярно молятся об этом в последние годы, мы сознаем важность этой молитвы и нам не нужно для этого особое приглашение. Но мы благодарны за это напоминание и включим это прошение в число молитв 26 января», — рассказал Горбунов.

Ранее папа Римский Франциск предложил провести День молитвы за мир 26 января в связи с ситуацией вокруг Украины. По его словам, он с большой обеспокоенностью наблюдает за ростом напряженности по миру и на Украине.

В последние месяцы на Западе, и Украине в частности, стали звучать заявления о готовящемся «вторжении» России на Украину. 14 января помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия может придумать повод для «нападения» на Украину.

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