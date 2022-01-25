Гинцбург озвучил новую цель в борьбе с COVID-19

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что в России за полгода следует привить от коронавируса не менее 10 млн подростков в возрасте от 12 до 17 лет.

Он заявил, что Минздрав пока сделал лишь пробный предзаказ на небольшой объем вакцины для детей.

«Желательно, привить той вакциной, которая есть, сейчас мы сделали», — сказал Гинцбург.

Ранее стало известно, что вакцина против коронавируса «Спутник-М», предназначенная для вакцинации детей, поступила в ряд российских регионов.

Минздрав России зарегистрировал эту вакцину в ноябре прошлого года. Она состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. По словам Гинцбурга, в России произвели 150 тыс. доз детских вакцин от COVID-19.

За минувшие сутки в России было госпитализировано 12 837 пациентов с COVID-19. В пяти регионах произошло снижение числа госпитализаций. Между тем суточные данные о заражении коронавирусом в стране растут: в стране за сутки выявили еще 67 809 заболевших COVID-19.