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В ходе стычек у здания Рады в Киеве пострадали более 20 человек

В ходе стычек между полицией и протестующими у здания Рады в Киеве пострадали более 20 человек, сообщила нацполиция страны.

Уточняется, что пострадали 18 правоохранителей и трое участников акции. По факту столкновений полиция Киева начала два уголовных производства — по поводу хулиганства и нападения на сотрудника полиции.

«В сети Интернет распространилась информация о том, что один из митингующих скончался. Указанная информация не соответствует действительности. Сообщаем, что мужчине, которому стало плохо, полицейские предоставили первую медицинскую помощь», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне в Киеве у здания Рады произошли столкновения полиции и протестующих — последние требовали принятия закона об упрощённой системе использования кассовых аппаратов и ряде других ослаблений в Налоговом кодексе.

Депутатов эвакуировали из здания Верховной рады из-за угрозы прорыва протестующих.

Митинги пришлись на день рождения президента Украины Владимира Зеленского — сегодня ему исполняется 44 года.

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