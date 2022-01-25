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В Санкт-Петербурге упавшая с крыши глыба льда убила собаку

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ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/VK

В Санкт-Петербурге коммунальщики при чистке снега с крыши не заметили собаку — ледяная глыба упала на животное, что привело к его гибели, сообщает издание «Фонтанка» со ссылкой на очевидца.

Инцидент произошел в Адмиралтейском районе на Малодетскосельском проспекте 22\29. При этом ограждений или знаков с предупреждением об опасности, где проводилась чистка, установлено не было.

По словам очевидца, он слышал грохот сбрасываемого с крыши дома 22/29 льда, а после увидел на тротуаре тело собаки и женщину. Примерно через полчаса на место приехали сотрудники ЖКС и огородили опасную зону, пояснил он.

«Я спускался вниз, и один из очевидцев, вышедший из проезжающей мимо машины, сказал, что там производили чистку снега. Хозяйка была в шоковом состоянии и в основном плакала», — отметил он.

В ЖКС Адмиралтейского района в курсе о произошедшем, но не знают, что конкретно произошло на проспекте. Там также рассказали, что хозяйка погибшей собаки звонила им «с проклятиями».

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело после смерти мужчины, на которого упала ледяная глыба снега с крыши.

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