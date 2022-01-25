Милонов заявил, что Жириновский «малость перегнул», сравнив рожающих россиянок со свиноматками

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов в беседе с «Газетой.Ru» прокомментировал высказывание Владимира Жириновского о том, что женщинам нужно рожать «всю жизнь, как свиноматкам». По словам Милонова, подобное высказывание депутата звучит оскорбительно, так как за этот подвиг женщин следует благодарить.

«Боюсь, малость он перегнул, мягко говоря. Это ни в коем случае нельзя. Безусловно, это вопрос личный всегда, сколько детей рожать. Но женщинами, которые рожают больше пяти детей, мы по праву гордимся и восхищаемся ими, благодарим их за этот подвиг, потому что это очень сложный труд. Может быть, Владимир Вольфович хотел сказать, что действительно женщина, у которой много детей, она часть себя отдает детям. Конечно, ни о какой спокойной жизни она мечтать не может, в бездетном контексте. Но та радость, которую испытывает женщина, видя своих детей, она перекрывает все невзгоды. Называть свиноматками, я никогда в жизни не смог бы и не посмел и считаю, что это оскорбительно», — сказал он.

При этом Милонов отметил, что не хотел бы верить в подобную позицию Жириновского.

«Я искренне хотел бы верить, что Владимир Вольфович это сказал не совсем корректно и аккуратно, но я не думаю, что Владимир Вольфович так думает. Поскольку все-таки все его высказывания до этого имели другой оттенок. Он руководитель другой фракции, у меня нет каких-то политических обязательств, но все-таки не хотелось бы знать, что это позиция Владимира Вольфовича», — заключил он.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи со студентами в Татьянин день заявил, что женщинам стоит рожать как можно больше детей и сравнил постоянно рожающих россиянок со свиноматками.

«Да, и много. Всю жизнь рожать, как свиноматка! Одного, второго, третьего, сколько там, двенадцать, пятнадцать, шестнадцать», — сказал депутат.