Россиянка разгромила зал с игровыми автоматами, где ее парень проигрывал деньги

В Октябрьском районе Новосибирска девушка разгромила несколько автоматов с онлайн-азартными играми, сообщает газета «КП-Новосибирск».

По словам девушки, в этот клуб часто ходил ее молодой человек, однако он регулярно проигрывал. «Мой близкий человек проигрывал там большие деньги и с каждым разом тратил на автоматы все больше и больше», — поделилась она.

Вернуть проигранные деньги она не смогла, в результате чего решилась пойти на крайние меры, сделав все, чтобы ее парня внесли в черный список и не подпускали к автоматам — она разгромила игровой зал. Кадры инцидента попали в соцсеть TikTok.

«В черный список не заносят, пока ты что-то не сделаешь. Вот и пришлось действовать. Мне за это ничего не было», — отметила сибирячка.

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