В Минздраве прокомментировали сообщения об отказе от закупок «ЭпиВакКороны»

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что запасов «ЭпиВакКороны» достаточно в регионах. Об этом сообщает ТАСС.

«Препараты для вакцинации от COVID-19 закупаются исходя из потребности, с учетом показаний к применению и противопоказаний. Текущие остатки препаратов «ЭпиВакВорона» в полной мере удовлетворяют имеющуюся потребность в них», — сказал он.

В научном центре «Вектор» подтвердили РИА «Новости», что «ЭпиВакКорона» на сегодняшний день есть в наличии в большинстве регионов России и активно применяется для иммунизации граждан.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на реестр Росздравнадзора сообщила, что с начала текущего года в регионы России не поступали вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-H».

Как писало издание, опрос 85 региональных минздравов и департаментов здравоохранения показал, что в большинство субъектов РФ последние партии Минздрав поставил в конце ноября — начале декабря 2021 года.