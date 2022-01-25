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Каждый второй студент готов к переезду ради поиска первой работы

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

Каждый второй студент готов к переезду и поиску первой работы, при этом каждый третий (38%) готов переехать на новое место работы в пределах страны, а 40% студентов — даже уехать за границу, сообщили «Газете.Ru» в онлайн-университете Skypro.

Вместе с тем больше половины студентов вузов (51%) рассчитывают получать на старте карьеры зарплату в 40–60 тыс. рублей. Каждый пятый (20%) считает оптимальной сумму более 80 тыс. рублей. 27% респондентов отмечают, что хотели бы запустить карьеру в крупной российской компании, тогда как 20% студентов устроил бы и небольшой, но международный, проект.

Наиболее популярными направлениями для старта карьеры оказались ИТ и телекоммуникации (24%), производство (19%), медицина (13%), транспорт и образование (по 11%). Затем идут медиа (5%) и недвижимость (5%). Меньше всего будущие специалисты заинтересованы в ритейле, спорте, финансах и юриспруденции (по 3% соответственно).

При поиске первой работы 43% студентов обращают внимание на размер заработной платы. Почти каждый третий хотел бы самореализоваться (27%) и работать над интересными задачами (27%). Наличие бонусов необходимо для 20% респондентов. Интересно, что 40% опрошенных ищут первую работу по знакомству, тогда как почти половина студентов готова 2-3 месяца стажироваться ради вакансии мечты.

Между тем большая часть студентов (26%) считают нормальным смену работы раз в два-три года, тогда как 24% респондентов планируют искать новую работу не реже, чем раз в 5 лет, а 18% готовы к переменам через 10 лет.

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