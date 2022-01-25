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Простуженным россиянам хотят предоставить трехдневный отдых без больничного

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Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил освобождать от работы на три дня россиян, которые простудились, — без оформления больничного листа. Об этом говорится в оказавшемся в распоряжении РИА «Новости» обращении Петрова к министру труда Антону Котякову.

«Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального «больничного» безо всяких санкций со стороны работодателя», — говорится в письме.

Петров отметил, что в настоящее время граждане России, простудившись, вынуждены обращаться в медицинские учреждения за официальным больничным. В результате возрастает нагрузка на «и без того перегруженную систему здравоохранения: врачи, занятые борьбой с коронавирусом, вынуждены тратить время и силы на, по сути, оформление справок, которые фиксируют очевидное».

Кроме того, простуженные могут заразиться коронавирусом в поликлинике, добавил Петров.

Ранее «Российская газета» написала, что с 1 января 2022 года начал действовать новый порядок оформления больничного. Все листы нетрудоспособности стали электронными, из больницы их направляют в Фонд социального страхования (ФСС), а оттуда работодателю.

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