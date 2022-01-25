В США полугодовалый ребенок погиб под перекрестным огнем

В Атланте шестимесячный ребенок погиб, попав под перекрестный огонь. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на местных властей.

Инцидент произошел около 15:00 по местному времени в продуктовом магазине на Андерсон-авеню. Два человека в ходе конфликта начали перестрелку, что привело к гибели ребенка.

По данным телеканала, это третий случай смерти ребенка в ходе перестрелки за первые три недели года.

«Эти дети несут бремя и боль взрослых, которые предпочитают использовать оружие для решения споров. Дети несут это бремя своей жизнью, и я здесь, чтобы попросить и потребовать, чтобы это прекратилось прямо сейчас», — сказал мэр города Андре Диккенс.

Сейчас правоохранители разыскивают стрелявших.

Ранее уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин рассказала, что во время беспорядков в стране погибли три ребенка — четырехлетняя девочка, 11-летний мальчик и 15-летний подросток.