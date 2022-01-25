Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
В Якутии водитель грузовика убил коллегу на стоянке придорожного кафе 06:58
В США полугодовалый ребенок погиб под перекрестным огнем 06:46
Победитель «Тур де Франс» врезался в автобус на тренировке 06:44
Боб Дилан продал Sony весь каталог, записанной им за всю жизнь музыки 06:28
В Госдуме задумались о ковидных выплатах учителям 06:27
Министр спорта Матыцин назвал основную цель введения закона о Fan ID 06:26
В Москве ожидается небольшой снег и до -10°C 06:23
Байден позвонил журналисту, которого обозвал «сукиным сыном» 06:05
«Вашингтон» Овечкина на своем льду проиграл «Вегасу» 06:01
Техника российских морпехов и артиллеристов прибыла в Белоруссию 06:01

В России отец забыл полуторагодовалую дочку в такси

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

29-летний житель Братска Иркутской области забыл свою полуторагодовалую дочь в такси. Как пишет kp.ru инцидент произошел в прошлые выходные.

Водитель подвозил до квартиры местного жителя с ребенком, когда он остановился у подъезда, пассажир неожиданно вспомнил, что ему нечем платить за проезд. Он предложил сбегать за деньгами до квартиры. Попросил на это 5 минут.

В качестве залога он решил оставить собственную дочь. Как пишет издание, таксист возражать не стал. Водитель был уверен, что без ребенка клиент уж точно не сбежит.

Но братчанин не вернулся ни через 5 минут, ни через 15. Таксист отвез девочку в отдел полиции, оттуда ее перевели в Детскую городскую больницу.

Сообщается, что полицейские уже встретились с родителями. Против них составлен административный протокол по статье «Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Теперь комиссия по делам несовершеннолетних и органы опеки будут решать, могут ли такие родители и дальше исполнять свои обязанности.

Ранее знакомая семьи, замерзшего насмерть в Дубне мальчика попросила «не судить» его близких.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть