В Мытищи зашла стая голодных кабанов

Стая голодных кабанов появилась на улицах подмосковного города Мытищи. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Канал опубликовал видео с кабанами, которое сняли жители микрорайона Дружба. На кадрах животные не проявляют агрессии — держатся на отдалении в ожидании угощений.

По словам очевидцев стая насчитывает порядка 20 особей.

Ранее в Новгородской области несколько стай волков вышли из леса к населенным пунктам. По данным местных властей, причиной появления хищников стало снижение поголовья кабанов из-за эпидемии африканской чумы свиней, а также снижение популяции бобров. В качестве мер противодействия, в Новгородской области объявили о начале массовой охоты на снегу с флажками. В месте проведения охоты, у деревни Нагово, прибыли около 50 охотников из областного центра, Москвы и Санкт-Петербурга.

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