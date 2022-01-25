Большинство россиян выступили против ЕГЭ

Результаты опроса, проведенного банком «Открытие», свидетельствуют, что 60% граждан России негативно относятся к Единому государственному экзамену. Результаты опроса оказались в распоряжении РИА «Новости».

«Хотя Единый государственный экзамен является единственной формой выпускных экзаменов в школе и основной формой поступления в вузы в России почти 13 лет, отношение большинства наших сограждан к нему остается негативным. Только 7% назвали себя однозначными сторонниками ЕГЭ, полагая, что он помогает объективно оценить знания», — говорится в исследовании.

Авторы добавили, что четверть россиян воспринимают экзамен нормально.

Наиболее отрицательно к ЕГЭ относятся на Северном Кавказе (75%), меньше всего противников (55%) наблюдается в Москве и Московской области, отметили исследователи. О безразличном отношении к экзамену заявили 7% респондентов.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев рассказал, что ЕГЭ в следующем году не планируется упрощать из-за пандемии.