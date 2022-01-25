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С появлением «омикрона» дети стали чаще болеть коронавирусом

Эксперт Роспотребнадзора Горелов: доля детей среди заболевших COVID-19 выросла до 15%

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Александр Патрин/РИА «Новости»

При появлении «омикрон»--штамма коронавируса доля детей среди заболевших выросла с 10-11% до 15%. Об этом заявил РИА «Новости» заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

«Дети болели всеми геновариантами, частота вовлечения в эпидпроцесс составляла 10-11%. Применительно к «омикрону» приходят данные, что дети вовлекаются в эпидпроцесс в 15% случаев», — сказал эксперт.

По его словам, это свидетельствует о том, что этот вариант коронавируса более заразен для всех возрастных категорий.

Специалисты Всемирной организации здравоохранения не исключают, что «омикрон» — не последний вариант коронавируса. Представитель организации подчеркнул, что меры, направленные на сдерживание COVID-19, не потеряли актуальности и призвал страны «не давать преждевременных обещаний».

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Алексей Куринный рассказал, что локдаун при штамме «омикрон» могут ввести, если резервы коечного фонда достигнут критического уровня, а это меньше 15%. По его словам, система российского здравоохранения пока не перегружена, так как по уровню госпитализаций этот вариант отстает от «дельта»-штамма COVID-19. Кроме того, депутат отметил, что заболевание протекает легче, с меньшим количеством осложнений и случаев летального исхода.

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Коронавирус 2019-nCoV
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