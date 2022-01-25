Названа рыба, вызывающая рак

Фармацевт Хуссейн Абде дал совет отказаться от употребления соленой рыбы так как она, по его данным, провоцирует рак. Об этом пишет британская газета Express.

«Как и хот-доги, переработанное мясо и салями, его относят к канцерогенам первой категории», — рассказал журналистам эксперт. Он добавил, что такое блюдо популярно в странах Юго-Восточной Азии, где им часто дополняют различные блюда или рис.

Засолка рыбы для ее консервирования приводит к образованию побочных продуктов, повышающих вероятность онкологических заболеваний, отметил Хуссейн Абде

Любая соленая, маринованная и копченая пища, уточнил эксперт, связана с риском развития рака желудка и толстой кишки.

Медик советует избегать частого употребления такой еды.

Ранее врач-онколог Иван Карасев написал, что из-за частого употребления красного мяса риск смерти от рака кишечника увеличивается на 47%. По словам специалиста, в рамках исследования Института онкологии Дана-Фарбер в США было установлено, что рацион, в который входит большое количество красного мяса, приводит к появлению «алкилирующих мутационных сигнатур в клетках толстой кишки».