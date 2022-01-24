Посетительнице «Макдональдса» в ролле попался экзотический паук

Британка Кэти Мосс из графства Чешира нашла в своем заказе из «Макдональдса» мертвого паука, пишет Daily Star. Женщина призналась, что ее едва не вырвало, когда она обнаружило насекомое в еде, после чего она полностью исключила эту сеть питания из своей жизни.

По словам 21-летней девушка, она заказала ролл с курицей и беконом. Съев три четверти блюда, она заметила, что укусила что-то твердое. Посетительница развернула ролл и увидела там большого мертвого паука, а также утверждает, что это экзотический вид насекомого, который она раньше никогда не встречала.

«Сначала я подумал, что это кончик помидора, поэтому вытащил его и предположила, что это просто часть курицы, но когда я присмотрелся, то подумал, что это краб, а потом понял, что это паук», — рассказала пострадавшая.

Мосс добавила, что теперь намерена добиться компенсации от «Макдональдса».

Ранее сообщалось, что Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) обратился в правительство с предложением заменить мясо насекомыми.