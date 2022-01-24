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Подмосковная тиктокерша привела домой живого медведя и попала под внимание прокуратуры

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Блогерша из Мытищ Валерия Татаринцева, также известная как Лера Изумруд, привела в свою квартиру медведя — по ее словам, заказала животное в подарок для годовалого сына. Видео с питомцем появилось на странице девушки в TikTok.

«Какой же он классный и добрый», — восхищалась девушка.

Вскоре прокуратура начала проверку. При наличии оснований там пообещали принять меры реагирования — ведомство оценит, нарушались ли законы о жестоком обращении с животными и не подвергся ли опасности ребенок. Также планируется выяснить, кто оказал девушке услугу по продаже животного.

Теперь TikTok скрывает видео с медведем, при этом все видео с контекстом по-прежнему доступны. Блогерша пожаловалась на это подписчикам и заявила, что «ей обидно», что том числе за то, что ее обвинили в «хайпе» и нарушении обещаний.

«Когда я выставляю что-то с медведем, видосы пропадают через час... У меня много видео с мишкой, он настоящий. Мы с ним играемся, танцуем», — пожаловалась девушка со слезами на глазах.

Ранее TikTok назвал песню, ставшую самой популярной в соцсети в 2021 году.

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