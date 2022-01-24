В Москве усилили проверки санитарных мер в кафе, ТЦ и ночных клубах

Начальник Главконтроля Евгений Данчиков заявил, что в Москве усилили проверки санитарных мер в торговых центрах, ночных клубах, кафе и концертных залах. Об этом он сообщил ТАСС.

По его словам, такие меры приняты в связи с распространением штамма «омикрон».

«Проверки соблюдения масочного режима, социальной дистанции и других санитарных мер во всех общественных местах с посещением граждан, в том числе в торговых центрах, ночных клубах и на концертных площадках в Москве, не прекращались, но в связи со сложившейся ситуацией мы усилим контроль», — сказал он.

Ранее сообщалось, что концертная площадка «Главclub» в Москве может закрыться на 90 суток из-за нарушения мер эпидемиологической безопасности. Об этом рассказал главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Антон Романов.

По результатам проверки было выявлено, что посетители не соблюдали дистанцию и не носили защитные маски. При этом на концерте находились более 2 тыс. человек.

Романов напомнил, что за выявленные нарушения клуб может быть оштрафован на 300 тыс. рублей. Само предприятие могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей или приостановить деятельность до 90 суток в случае, если будет установлен факт причинения вреда здоровью человека.