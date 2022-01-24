Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт статьи #Коронавирус
новости спорт статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Вор в законе Паштет Минский попался на драке у магазина 18:38
Польша признала победу «Газпрома» с «Северным потоком-2» 18:33
Польша 25 января начнет строительство забора на границе с Белоруссией 18:33
На Украине узнали, сколько граждан верят в реальность нападения России 18:31
Жена Джигана ответила на вопрос о заработке 18:23
Бестемьянова не верит в то, что российские фигуристы легко завоюют 4 золота... 18:20
«Я как никто подчиняюсь президенту»: Кадыров рассказал, сколько РФ тратит... 18:17
В Госдуме назвали условие введения локдауна при штамме «омикрон» 18:15
Кличко оценил заявление Зеленского о возможной «оккупации» Харькова 18:13
ГИБДД призналась в трудностях с автоматической фиксацией вождения... 18:13

Стало известно, как организм может блокировать все штаммы COVID-19

Ученые: белок ACE2 может блокировать все штаммы COVID-19

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Американские ученые нашли в организме человека клетки, способные блокировать все штаммы COVID-19. Об этом сообщает Nature Communications.

Речь идет о везикулах evACE2 — клетках с белком ACE2, который может блокировать вирус.

«Важно отметить, что evACE2, выделенный из плазмы или клеток человека, нейтрализует инфекцию SARS-CoV-2, конкурируя с клеточным ACE2», — говорится в исследовании.

По данным ученых, эффективность белка связана с тем, что он действует как «приманка» для вируса, отвлекая его от белка ACE2 на поверхности клеток, которые он пытается инфицировать.

Ранее сообщалось, что в мире сформировались идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе выступления на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ.

По его словам, потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов коронавируса остается крайне высоким.

При этом ранее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «омикрон» может положить конец пандемии в Европе. По его словам, какое-то время после резкого роста случаев этого штамма в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть