Стало известно, как организм может блокировать все штаммы COVID-19

Американские ученые нашли в организме человека клетки, способные блокировать все штаммы COVID-19. Об этом сообщает Nature Communications.

Речь идет о везикулах evACE2 — клетках с белком ACE2, который может блокировать вирус.

«Важно отметить, что evACE2, выделенный из плазмы или клеток человека, нейтрализует инфекцию SARS-CoV-2, конкурируя с клеточным ACE2», — говорится в исследовании.

По данным ученых, эффективность белка связана с тем, что он действует как «приманка» для вируса, отвлекая его от белка ACE2 на поверхности клеток, которые он пытается инфицировать.

Ранее сообщалось, что в мире сформировались идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе выступления на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ.

По его словам, потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов коронавируса остается крайне высоким.

При этом ранее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «омикрон» может положить конец пандемии в Европе. По его словам, какое-то время после резкого роста случаев этого штамма в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.