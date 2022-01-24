Член СПЧ Каляпин сообщил об угрозе своей безопасности после заявлений Кадырова

Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игорь Каляпин в беседе с «Интерфаксом» заявил о том, что видит угрозу своей безопасности после слов главы Чечни Размана Кадырова, но считает бесперспективным обращаться в правоохранительные органы по этому поводу.

«Я не планирую этого делать, потому что я уже имел такой опыт. Кадыров не первый раз называет меня «террористом» и обвиняет», — сказал он, добавив, что правоохранители не будут проводить объективной проверки по его заявлению и поэтому он «не хочет терять время».

По его словам, в Чечне «очень много горячих голов», желающих услужить Кадырову, и поэтому они «могут запросто поехать и что-то плохое сделать».

Ранее Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост, в котором назвал покинувшего Россию бывшего судью Верховного суда республики Сайди Янгулбаева «воплощением предательства» и пообещал найти его. Кроме того, он заявил, что Каляпин и Милашина являются террористами, «которые зарабатывают на теме Чеченской Республики и чеченцев, разрабатывая сценарии и нашептывая на ухо своим персонажам тексты и поведение».