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Суд признал виновными в разбойном нападении на бизнесмена бойцов спецназа ФСБ

Суд признал виновными шестерых бойцов спецназа ФСБ в нападении и хищении 136 млн рублей

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Пресс-служба Московского гарнизонного военного суда/РИА «Новости»

Гарнизонный военный суд по городу Москве признал виновными в разбойном нападении на бизнесмена шестерых бывших бойцов спецназа ФСБ «Альфа» и «Вымпел», сообщает ТАСС.

Обвинение было выдвинуто против экс-сотрудников управления «К» ФСБ Александра Карелина и Артура Власова, бойцов специальной группы «Альфа» Романа Оболенского, Владимира Урусова и Хетага Маргиева, спецназовца из «Вымпела» Дмитрия Капышкина, а также налоговика Дмитрия Чуквина и безработного Дмитрия Казанцева. Всех их признали виновными по ч. 4 ст. 162 УК РФ о разбойном нападении организованной группой с целью хищения средств в особо крупном размере.

Следствие пришло к выводу, что обвиняемые замаскировали нападение под оперативные мероприятия. Днем 10 июня 2019 года «частные инкассаторы» подъехали на бронированной машине к московскому офису банка «Металлург», где они должны были передать бизнесмену Александру Юмаранову. Когда он получил сумку с деньгами, сотрудники «Альфы», «Вымпела» и управления «К» ФСБ России ворвались с оружием и в полном обмундировании прокричали «Руки за спину», напав на Юмаранова и забрав у него 136 млн рублей. Предполагаемым заказчиков преступления является предприниматель Борис Караматов, который находится в розыске.

Ранее Химкинский городской суд Московской области приговорил генерал-лейтенанта ФСБ в отставке Сергея Солодовникова к 16 годам лишения свободы по делу о хищении средств, выделенных на исполнение гособоронзаказа.

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