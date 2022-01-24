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Знакомый убившего жену и ее сестру после свадьбы в Татарстане рассказал о его характере

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Сослуживец жителя Татарстана, который, предварительно, после свадьбы зарезал жену и ее сестру, после чего покончил с собой, рассказал «Газете.Ru» о характере погибшего.

По словам молодого человека, он не верит, что знакомый мог совершить такое преступление. При этом собеседник отметил, что тот во время службы был не слишком общительным и контактным.

«Мы с ним служили вместе — были на одном корабле, но много не общались во время службы — «привет, пока». Он не похож на убийцу. Спокойный, уравновешенный и отзывчивый. Я бы не подумал, что он способен на такое [убийство]. Он не похож на убийцу», — рассказал он.

Как ранее сообщалось, трагедия произошла 23 января в одном из домов в селе Мелекес Тукаевского района. В СК по республике уточнили, там были обнаружены трупы 20-летней и 18-летней двоюродных сестер с признаками насильственной смерти.

Позднее на стоянке в Елабужском районе в автомобиле нашли 25-летнего супруга одной из погибших. Следствие считает, что муж после двойного убийства на почве личных неприязненных отношений взял с собой два охотничьих ружья отца, уехал в Елабужский район, где свел счеты с жизнью.

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