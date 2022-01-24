Спор о картошке фри в McDonald's закончился стрельбой

Сотрудник ресторана сети McDonald's в американском Сент-Луисе был ранен на рабочем месте клиенткой заведения. Конфликт между ними спровоцировал спор о картошке фри, сообщает Fox News.

По информации СМИ, стрелявшая по имени Терика Клэй ранила сотрудника заведения из-за спора о скидке на порцию картошки. Перед этим женщина угрожала мужчине убийством, но тот не воспринял ее слова всерьез.

Через некоторое время кассир ушел на перерыв и вышел из ресторана на улицу, где его поджидала Клэй. Она ударила мужчину, после чего выстрелила в него из пистолета — все это попало на камеры наблюдения.

Пострадавший был госпитализирован с легким ранением и позже был отпущен домой. Терику арестовали и поместили под стражу, установив залог в размере $15 тысяч. Ее обвиняют в вооруженном преступлении и в нападении на человека первой степени.

Ранее работник McDonald's показал, как делают картофель фри грубым клиентам.