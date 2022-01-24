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В ВОЗ рассказали об идеальных условиях для появления новых штаммов коронавируса

Глава ВОЗ Гебрейесус: сейчас в мире идеальные условия для появления новых штаммов COVID-19

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Ng Han Guan/AP

В мире в целом сформировались идеальные условия для появления новых штаммов коронавируса. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе выступления на открытии 150-й сессии исполкома ВОЗ, передает РИА «Новости».

«Существуют различные сценарии развития пандемии и как может завершиться острая фаза. Но опасно полагать, что «омикрон» будет последним штаммом, который завершит пандемию», — сказал эксперт.

По его словам, потенциал появления более заразных и более смертоносных штаммов коронавируса остается крайне высоким.

При этом ранее глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что «омикрон» может положить конец пандемии в Европе. По его словам, какое-то время после резкого роста случаев этого штамма в Европе может существовать глобальный иммунитет, который выработается благодаря вакцинам, в результате заражения или из-за сезонных особенностей.

Согласно данным оперативного штаба на 24 января, в России госпитализировано 5 970 пациентов с коронавирусом, это на 3,9% меньше по сравнению с предыдущим днем.

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Коронавирус 2019-nCoV
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