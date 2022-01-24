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Депутат Рашкин заявил, что хочет купить живого лося

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Валерий Рашкин, которого обвинили в незаконной охоте, заявил, что хотел бы приобрести живого лося и выпустить его на природу, передает телеканал РЕН ТВ.

Он отметил, что уже оплатил штраф, утвержденный решением суда, в размере 80 тыс. рублей, однако хочет компенсировать ущерб не просто «рублем».

«Я хочу именно привезти и выпустить на природу животное», — сказал депутат, указав, что пока с покупкой животного имеются сложности.

24 января Рашкин приехал на заседание Мосгорсуда, в ходе которого будет рассмотрена его жалоба на избранную для него меру пресечения по делу о незаконной охоте на лося, в частности на запрет пользоваться телефоном. Басманный суд Москвы также запретил Рашкину покидать место проживания в ночное время и общаться с иными фигурантами его уголовного дела.

В конце октября 2021 года Рашкин устроил незаконную охоту в Саратовской области. В машине, которую он вел, нашли тушу лося.

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