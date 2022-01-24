Посольство США обратилось к американцам из-за «необычной военной активности» России

Посольство США в Белоруссии призвало американцев сохранять осторожность из-за «необычной военной активности» России.

«Необходимо проявлять повышенную осторожность и бдительность в связи с политической и военной напряженностью в регионе. Продолжают поступать сообщения о дальнейшей необычной военной активности России у границ Украины, в том числе у границы с Беларусью», — говорится в публикации на сайте американского посольства.

Диппредставительство посоветовало соотечественникам рассмотреть возможность покинуть Белоруссию при возникновении любой чрезвычайной ситуации.

Ранее Госдепартамент США рекомендовал американским гражданам не посещать Россию из-за «сохраняющейся напряженности» на российско-украинской границе, а также призвал соотечественников, находящихся на Украине, рассмотреть возможность отъезда.