Стало известно, сколько россияне тратили в новогодние праздники

Три четверти россиян потратили в новогодние каникулы больше обычного, показало исследование Авито и GigAnt, оказавшееся в распоряжении «Газеты.Ru».

Оказалось, что во время новогодних праздников затраты увеличились у 74% россиян по сравнению со средними тратами в течение года. Увеличение финансовой нагрузки чаще отмечают жители малых городов: 43% опрошенных потратили за новогодние каникулы намного больше, чем обычно.

Чтобы покрыть возросшие расходы, россияне предпочитают экономить (45%), откладывать крупные покупки (31%), взять подработку или дополнительную нагрузку на основной работе (22% и 13%).



Сокращение трат характерно для жителей Санкт-Петербурга, Уфы, Самары (по 10%), Ростова-на-Дону (9%).

Значительная часть расходов пришлась на подарки родным и близким, досуг и развлечения во время длительных выходных. В среднем расходы на подарки составляют около 2 000 – 6 000 рублей.

72% опрошенных россиян провели новогодние праздники дома, за просмотром фильмов и сериалов. Половина россиян, принявших участие в опросе (52%), отметили, что сумма затрат на развлечения не превысила 6 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что больше всего россияне на новогодних праздниках заплатили за отели в Сочи и Шарм-эль-Шейхе.